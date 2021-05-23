«Мой ребенок готовится к свадьбе»: Светлана Крючкова сообщила радостную семейную новость

Актриса Светлана Крючкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что готовится к радостному событию в жизни своей семьи. Ее младший сын 31-летний Александр скоро женится.

«Они там на меня нажали, и я проговорилась. Мой ребенок готовится к свадьбе. Ему сейчас не до мамы. Мы с ним 15 лет вместе работаем. Он у меня музыкант. Я соскучилась по своему внуку. Он во Франции с родителями живет. Хочется уже увидеть его. Начет внуков от младшего наследника пока молчу. Это не мое собачье дело». Светлана Крючкова

Между тем сам Александр был удивлен, что мама сообщила журналистам о его свадьбе. «Родители невесты пока не в курсе предстоящего торжества. Я удивлен немножко, что мама проговорилась. Моя будущая жена не человек искусства. Я счастлив этому факту. Она в сфере финансов трудится. В IT-компании. Я ее не по профессии выбирал», — заметил младший сын Светланы Крючковой.

Напомним, что у Светланы Крючковой два сына. Старший Дмитрий от оператора Юрия Векслера, а младший от художника-декоратора Александра Молодцова.

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