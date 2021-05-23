«Это была глупость»: Анна Ардова призналась, что потеряла роль из-за отказа режиссеру в интиме

На фоне громких заявлений о харассменте от различных актрис Анну Ардову спросили, предлагал ли ей когда-нибудь режиссер получить роль через постель. 51-летняя звезда скетч-шоу «Одна за всех» ответила, что не будет рассказывать о таком случае, иначе ей придется назвать имя того самого мужчины, а подставлять его она не хочет, так как не держит на него зла.

«Это была глупость, всего один-единственный раз. Это было дико смешно и закончилось гомерическим хохотом. Все свелось к шутке, и потом мы вспоминали это со смехом. Я ведь в тот момент уже была взрослым человеком, у меня были взрослые дети, и я просто не ожидала, что в моем возрасте может такое случиться! Я начала хохотать, и уже стало не до интима», — прокомментировала актриса «Комсомольской правде».

Ардова добавила, что после того неловкого инцидента роль, о которой шла речь она так и не получила. Но женщина об этом совершенно не жалеет — говорит, что у нее и так порядочно ролей в карьере, при этом она получает предложения за талант и красоту, а не за благосклонность к режиссерам. Также Анна отметила, что она — скромный человек.

Добавим, что только в 2020 году с участием актрисы вышли шесть новых картин.

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