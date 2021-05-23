«Я готова делать все, что угодно»: Лариса Удовиченко пожаловалась на отсутствие работы

Актриса Лариса Удовиченко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловалась на отсутствие работы.

«Я готова делать все, что угодно. Табуретку играть, кресло на тонких ножках. Потому что последние мои картины, в которых я снимаюсь — это разочарование. Мне больно и обидно. Я сам себе говорю, что больше ни за что». Лариса Удовиченко

Также звезда отметила, что у нее пока нет внуков. Единственная дочь Мария наследниками до сих пор не обзавелась. «Ничего нельзя сказать. Все домысливают. Сейчас такое время, что надо выжить. Кошмар рожать детей. А вдруг они заболеют. Все у моей дочки впереди. У меня она в Риме живет. Могу повидаться всегда с ней. Есть еще квартира в Болгарии. Сейчас я много времени провожу в своем палисаднике. Нахожу бабушек-старушек. Они и помогают. Бабушки в 85 лет выходят и все делают. А еще я ремонт дома сделала. Пригласила строителей», — заметила актриса.

Напомним, что Лариса Удовиченко – народная артистка России. В этом году ей исполнилось 66 лет.

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