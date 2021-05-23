«Будем удивлять, ждите»: Рудковская заговорила о грандиозных планах с Биланом

Блондинка уже много лет продюсирует певца.

Накануне в Москве состоялась музыкальная премия RU.TV, одним из триумфатором которой стал Дима Билан. Побывала на мероприятии и его продюсер Яна Рудковская. В своем Instagram она разметила совместный с артистом снимок и рассказала о ближайших планах.

«16 лет преданной дружбы и плодотворной работы! Более 70 хитов! Готовим в этом его юбилейном году много интересного! Будем удивлять, ждите, — написала Рудковская.

Напомним, Билан является пока единственным представителем России, кто одержал победу на «Евровидении». Финал очередного европейского конкурса минувшей ночью отгремел в Стокгольме. Триумфаторами его стала рок-группа из Италии. Россиянка Манижа заняла девятое место.

Смотрите также: