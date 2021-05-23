В 2020 году доходы Надежды Бабкиной увеличились в полтора раза

71-летняя певица Надежда Бабкина за тяжелый во всех смыслах 2020 год, не то что не потеряла в финансовом плане, но даже прибавила. Доходы народной артистки оставили 56,6 миллиона рублей.

Такую цифру сообщает «Комсомольская правда» в своем обзоре задекларированных доходов руководителей столичных театров. Любопытно, что в аналогичном отчете за 2019-й у директора и худрука «Русской песни» значилось чуть меньше 35 миллионов. То есть, в «ковидный» год дела Бабкиной пошли в гору. И это не связано с крупной продажей имущества, например. Согласно данным из налоговой, Надежда Георгиевна так и не продала две квартиры у моря в Болгарии, а еще у нее остаются две квартиры в Москве и дом в Подмосковье.

Издание отмечает, что в прошедшем году певица тяжело переболела коронавирусом, после чего получила ряд прибыльных рекламных контрактов, что, видимо, и отразилось на увеличении ее дохода. Не было бы счастья, как говорится.

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