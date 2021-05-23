«Я вышла замуж под водой»: Макеева в мокром платье поделилась торжественными кадрами

В прошлом году Анастасия Макеева решила достроить свою дачу, где встретила будущего мужа. Отношения с Романом Мальковым она долгое время держала в тайне, рассказала о своем возлюбленном только зимой. А уже в марте получила предложение руки и сердца на сцене театра. Теперь же актриса объявила о свадьбе.

«Я вышла замуж под водой!» — написала Макеева в своем Instagram, где опубликовала торжественные кадры.

Фанаты Анастасии засыпали ее комментариями.

«Какая красота, поздравляю! Какое чудо! Поздравляем, счастья, радости, любви, всех благ! Какая нежность! Безумно красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, для 39-летней актрисы это не первый союз. Она дважды была в официальном браке. Для Романа Малькова – второй. У него есть четверо детей от предыдущих отношений.

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