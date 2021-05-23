Чудом спасли: Наталья Гордиенко едва не провалила выступление на «Евровидении-2021»

Молдавская исполнительница чуть не уронила микрофон.

Участница под номером 14 — Наталья Гордиенко — на «Евровидении-2021» выронила из рук микрофон, но фиаско удалось избежать.

Напомним, певица из Молдовы на самом масштабном музыкальном конкурсе заняла 13 место, набрав 115 баллов. Наталья Гордиенко выступала с песней «Sugar», которую написал и спродюсировал Филипп Киркоров.

Наталья начала выступление уверенно и ничего не предвещало беды. Однако в какой-то момент артистка выронила из руки микрофон. К счастью исполнительницы, один из ее танцоров вовремя подхватил микрофон и передал его Гордиенко.

Причем зрители не сразу поняли, что случилось. Все произошло мгновенно. Если пересмотреть видео выступления Гордиенко, то можно увидеть казус, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, на международном конкурсе Россию представила певица Манижа. 29-летняя девушка заняла девятое место. Ранее артисты озвучили неоднозначные оценки песни артистки, которую она исполнила на «Евровидении-2021». Трек «Russian womаn» впервые за долгое время исполнялся на этом конкурсе на русском языке.

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