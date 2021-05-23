«Так нельзя»: Алла Духова рассказала, почему Филипп Киркоров забрал дочь из ее танцевальной школы

Звездный постановщик танцев и создательница шоу-балета TODES — Алла Духова — рассказала, что Филипп Киркоров настоял на уходе дочери из школы хореографа.

Сама Духова была не против того, чтобы Алла-Виктория занималась у нее. Однако Филипп Бедросович очень строго подошел к обучению дочери. Оказалось, Киркоров — суровый и требовательный отец. Он не стал дожидаться, когда Алла-Виктория освоится и начнет проявлять танцевальные способности. Артист ждал от девочки мгновенных результатов.

««Алла, скажи, способная дочь моя или нет?». Прошел месяц или два с начала занятий. Снова вопрос: «Эта девочка уже делает что-то лучше?». Я говорю, мол, так нельзя, Алла-Виктория только начала. Но у него такие завышенные требования, что он забрал дочку из студии и решил развивать ее в другом направлении», — рассказала Духова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Когда Киркоров не увидел скорых побед и наград дочери, поп-король решил развивать малышку в другой области. К слову, Духова подчеркнула, что она находится в хороших отношениях с артистом. Поэтому всегда будет рада возвращению его дочери в свою школу.

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