Под трек из «Красотки»: Пугачева в узких джинсах и куртке «варенке» устроила показ мод в деревне Грязь

Алла Пугачева в свои 72 года тщательно следит за питанием и внешним видом. Кстати, недавно сын Примадонны семилетний Гарри пропустил школу, малыш немного простудился, и оставшись дома, решил приготовить для звездной мамы сюрприз. Братик Лизы отвел Аллу Борисовну в столовую, похваставшись свежей выпечкой по собственному рецепту. Певица пришла в неописуемый восторг, забыв про всякие диеты: она лакомилась пышками с корицей, морковью и яблоками. Артистка крайне редко позволяет себе есть мучное. Но устоять перед этим угощением Примадонна не смогла.

А на фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появились ее летние кадры, которые ранее шоумен Максим Галкин публиковал в личном профиле. Певица позировала в узких джинсах по фигуре, умело подчеркнув стройность ног. Изюминкой образа стали куртка «варенка» до талии и молодежные кроссовки. Также кисти рук Примадонна прикрыла кожаными перчатками.

Ко всему прочему, яркий лук артистки дополнила пышная шевелюра. Певица сделала начес с мелкими вьющимися кудрями и челкой. Возлюбленная шоумена Максима Галкина игриво посылала поклонникам воздушные поцелуи, устроив показ мод в саду подмосковного особняка в деревне Грязь. Примадонна кружилась перед камерой под трек из фильма «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.

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