Сонная и с растрепанной прической: Мерьем Узерли показала лицо без капли макияжа, укачивая на руках дочь Лили

Мерьем Узерли многие поклонники в России помнят по яркой роли русской наложницы Роксоланы, которой удалось стать госпожой в османском дворце, завладев сердцем султана Сулеймана. Из простой рабыни девушка превратилась в могущественную госпожу: она не только родила падишаху пятерых детей — дочь Михримах султан и шехзаде Мехмеда, Селима, Баязида и Джихангира, она стала избранной женой повелителя, получив статус хасеки султан.

Мерьем — дважды мама. У нее есть семилетняя дочка Лара и трехмесячная Лили. С ней актриса запечатлелась дома, показав, как она укладывает малышку спать. Пока кроха с пустышкой мирно дремала на руках у мамы, сама Узерли едва не уснула, убаюканная теплом и уютом. При этом актриса предстала в кадре с растрепанной прической и без капли макияжа на лице, показав себя в естественном виде.

«И это наша властная султанша?», «На ходу прямо-таки засыпает! Вот что значит растить ребенка самой, без всяким там помощниц из гарема», «Все равно лучше всех! Красавица, материнство только красит», «Милашка, такая естественная, никакого наигранного притворства», «А что было бы лучше с тонной мейка на лице и спящей малышкой?!», «Такая мамская, очень домашняя», — пишут фолловеры.

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