Пританцовывая: Пугачева с челкой-шторкой кружилась в струящемся платье по гостиной

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса всегда одевалась без оглядки на чужое мнение.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появились ее домашние кадры, которые ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Примадонна отечественной эстрады, кружась по ковролину в гостиной, словно белый лебедь выплыла в легком танце, демонстрируя свой роскошный наряд во всей красе. Певица облачилась в струящееся силуэтное платье с акцентом на талии и разрезом. Таким образом, в какой-то момент Примадонна будто бы случайно показала тонкие изящные щиколотки, примерив бежевые туфли-лодочки на шпильке.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Алла Пугачева смелая женщина, которая всегда одевалась без оглядки на чужое мнение. Так, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» не видит ничего предосудительного в том, что Примадонна примеряет мини-платья, подчеркивает стильными луками постройневшую фигуру и делает акцент на талии и ножках. По словам искусствоведа, певица заметно сбавила в весе и стала выглядит моложе. И все благодаря замужеству.

Алла Борисовна кружилась в кадре так, что длинная юбка ее эффектного наряда струилась на ветру. Изюминкой образа певицы стали белокурые чуть вьющиеся локоны с челкой-шторкой.

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