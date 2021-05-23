«Уже 20 лет в шоу-бизнесе»: Дима Билан в желтом атласном костюме получил премию «Лучший певец»

Исполнитель Дима Билан продемонстрировал на личной странице свою новенькую награду, которую получил на премии RU.TV.

Артист в золотистом атласном костюме запечатлелся со статуэткой в виде самовара. Билан показал лучезарную улыбку и оставил слова благодарности под этим фото.

«Друзья, огромное вам спасибо, вы — основа! Вы и ваша ответная реакция помогаете мне оставаться собой. Награда «Лучший певец» на премии RU.TV — честь для меня, особенно когда ты уже 20 лет в шоу-бизнесе! Это подтверждение того, что мои действия правильные, значит я на верном пути и ничто не остановит меня! Это не конец, это только начало! Если бы вы знали, сколько я всего приготовил на ближайшие один-два года… А вы узнаете», — заинтриговал своих поклонников Билан.

В свою очередь фанаты Димы порадовались за артиста и оставили ему положительные комментарии под фото с призом:

«Дима! Поздравляю! Костюм огонь!», «Поздравляю, дружище!!! Так кричали, так радовались», «Как вы сегодня выступили! Были настоящим солнцем, как велит вам ваш костюм», «Спасибо, что заряжаете, как солнце, энергией и теплом. Любим вас».

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