Словно дочь Хюррем султан: Пелин Карахан перекрасила волосы в медово-рыжий цвет ради съемок

Пелин Карахан проснулась знаменитой после выхода на экран сериала «Великолепный век». Девушка сыграла одну из главных ролей в проекте — единственную дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. Ее появление в ленте добавило сериалу новых интриг и любовных линий. Луноликая госпожа то и дело влюблялась в своих подданных. Сначала Михримах султан тайно вела переписку с поэтом, военным деятелем и самым близким советником старшего брата Мустафы — Ташлыджалы Яхьей-беем.

Но снова встретившись с Малкочоглу Бали-беем, который вернулся на службу во дворец османского падишаха, дочь Хюррем султан забывает предыдущего избранника. Михримах мечтала лишь об одном выйти замуж за Малкочоглу. Однако в политических целях ее выдали замуж за Рустема пашу. Все это было прописано по сценарию, как и характер Луноликой госпожи. Однако историки больше склоняются к версии, что на самом деле Михримах султан была очень набожной. И любила своего мужа. В то время как экранная героиня Пелин Карахан хотела получить развод с супругом, выбранным для нее властной Валиде.

В обычной жизни актриса счастлива с мужем Бедри Гюнтаем. У пары двое детей и оба мальчики — Али Демир и Джан Эюп. В Storeis микроблога Пелин поделилась свежим снимком, представ в объятиях возлюбленного. Карахан с семьей поселилась за городом в частном доме. К слову, ради съемок в новом сериале Пелин сменила имидж, став обладательницей медово-рыжих локонов. Такими волосами в «Великолепном веке» могла похвастаться разве что Мерьем Узерли, она же Хюррем султан.

«Истинная дочь своей валиде — Хюррем», «Ой, она прям копия Хюррем султан стала», «Вот надо было ее так в образе Михримах показывать, с медовыми локонами. А то только Селим у них был рыженький», «Прикольно, омолаживает очень» — пишут фолловеры.

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