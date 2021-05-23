«Красотка!»: бывшая жена Игоря Николаева потеряла дар речи, увидев Пугачеву в приспущенной сорочке

Шоу Максим Галкин запечатлел жену в саду, показав, как Примадонна выглядит по утрам.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился снимком, показав, как его возлюбленная выглядит по утрам. 72-летняя Алла Пугачева позировала в кадре без макияжа, но со здоровым румянцем на щеках. Картину венчали пышные белокурые локоны с челкой. При этом соблазнительности кадру придало то, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса игрива стянула сорочку с плеч, оголив изящные ключицы и гладкую шею.

Выглядит Алла Борисовна и правда блистательно. Одной из первых красотой и молодостью артистки восхитилась бывшая жена композитора и певца Игоря Николаева. Наташа Королева едва не потеряла дар речи, увидев, как эффектно Примадонна позировала в кустиках в саду подмосковной деревни Грязь.

«Красотка!» — восхитилась пленительной внешностью Примадонны украинская дива. «Внуки выросли — бабушка не постарела», «Фантастика», «Такую Аллу увидишь редко», «Как Макс подловил! Чудо», «Игривые плечики и веселый взгляд», «Словно девочка», «Ах, Алла! Вы все такая же молодая», «В 72 года? Поистине шикарно», «Вау, отпад», — пишут фолловеры.

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