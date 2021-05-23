«Подборочка образов на вечер»: Милан Тюльпанова собрала аутфиты для торжественных мероприятий

На личной странице бывшей жены футболиста Александра Кержакова — Миланы Тюльпановой — появилось видео с фэшн-преображениями знаменитости.

Милана сделала модную подборку из яркого голубого костюма и черно-белых вариантов для торжеств.

Одним из таких образов был первый look. Он состоял из черного удлиненного пиджака, черной шляпы, юбки с разрезом спереди и темных туфель-лодочек. Второй образ представлял собой платье такого же оттенка, как и пиджак в первом аутфите. Милана оставила ту же обувь и тут.

Третий вариант значительно отличался от предыдущих. Тюльпанова добавила ярких красок. Голубой жакет и атласное мини-платье ему в тон, а также телесные лодочки. Четвертый образ выглядел так: белые широкие брюки, белые туфли на каблуке, кроп-топ и пиджак цвета снега, а также шляпа с жемчугом. Ну и пятый состоял из черных шляпы, кроп-топа и юбки длины миди, которые Тюльпанова сочетала с лакированными ботфортами.

«В честь вечера субботы вот вам подборочка образов на вечер», — написала Тюльпанова в комментариях под видео.

Отметим, что фанаты Тюльпановой не остались равнодушными к подборке знаменитости. Каждому понравилось что-то свое. А некоторые подписчики и вовсе не смогли остановиться на одном наряде.

«Какие бомбовые образы», «Как же мне все нравится, даже не знаю которую выбрать», «Очень классный лук, мне понравился первый», «Воу, просто пушка! Все нравятся сильно», «Классные образы, мне очень понравился белый брючный костюм, супер», «Вау! Вы очень красивая, шикарно выглядите», — похвалили Милану ее поклонники.

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