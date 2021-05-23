Стиль Chanel: Анна Михайловская поддержала тренд на клетчатый твидовый пиджак

Артистка Анна Михайловская разместила в своем аккаунте фотографию в новом твидовом жакете, светлых узких брюках и шляпе с широкими полями. В таком наряде знаменитость появилась в одном из столичных ресторанах на Патриарших прудах.

Анна поделилась кадрами выходного дня, который провела с подругами. Девушки заказали десерты и обсудили девичьи секреты. К слову, Михайловская выбрала пирожное, украшенное сахарной ватой. Таким же легким, как она, показался поклонникам актрисы образ исполнительницы главной роли в сериале «Капитанша».

«Замечательный наряд, Аня!», «Стильно и красиво выглядите, приятного настроения и выходных вам», «Ань, выглядите супер», «Как всегда, шикарная», «Не в Мексику собралась, красотка?», «Какая прелесть», — написали фанаты Михайловской в комментариях под фото.

Отметим, что твидовый пиджак в клетку ранее уже демонстрировала певица Зара. Исполнительница сочетала его с жемчужными серьгами. А вот Михайловская жакет скомбинировала с шляпой с круглыми полями цвета слоновой кости. К ним Анна добавила светлые джинсы и лонгслив, а также ремешок Louis Vuitton.

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