Модницы в розовом и цветах: Кудрявцева облачилась с дочкой в одном стиле на вечеринке для близких

Лера Кудрявцева обнародовала кадры, снятые на домашней вечеринке у ее особняка. Ведущая созвала гостей, чтобы отметить сразу три дня рождения: свое, сына Жана и мамы Александры Ивановны.

Напомним, 19 мая журналистке исполнилось 50 лет, на следующий день был праздник наследника, а потом родительницы. На посиделках отметились: муж блондинки хоккеист Игорь Макаров, внук звезды Лева, дочка Машенька и другие родственники и друзья.

Гости и хозяева дома не стали наряжаться, выбрав формат домашнего общения и соответствующие луки. Однако Кудрявцева все-таки продумала свой стиль, представ с дочкой в фэмели-луках в розовых тонах и с цветочными элементами.

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