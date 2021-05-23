«Без мужика»: Бузова оголила тугие «орехи», позируя для селфи в душе

Ольга Бузова явно гордится своей стройной фигурой. А иначе как объяснить ее пристрастие к постоянным селфи в Instagram, на которых она демонстрирует прелести своего тела?

В личном блоге певица в очередной раз выложила кадр в секси-образе. Артистка запечатлелась в душе, позируя перед зеркалом в одном лишь белом боди. При этом звезда постаралась максимально изогнуться, как кошечка. Нельзя сказать, что селфи Ольги вызвало однозначно положительную реакцию у ее фолловеров.

«Голодянки у Олечки», «Возьми себя в руки, не перегибай. Выглядишь жалко», «Ты когда уже успокоишься?», «Фигура — просто пушка», «Очередное нелепое показывание пятой точки», «Девочки, вот по нам всегда видно, с мужиком мы или нет. Без мужика — именно такие фотки. Нам прям дико нужно знать, что нас хотят», «Все супер! Только рука лежит не очень», «Как же тебе идет с этим цветом волос!», «Оля драконит публику», — написали под фото комментаторы.

Ранее мы рассказывали о мечтах Бузовой, которая неожиданно заговорила о возможной свадьбе. Певица желает, чтобы на ее бракосочетании пел Валерий Меладзе.

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