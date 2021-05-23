Какая есть: Дайнеко показала фото 65-летней Долиной без фильтров и обработки

О том, как на самом деле выглядит 65-летняя Лариса Долина постоянно в Сети и различных пабликах идут споры. Публике не всегда понятно, что стоит за практически чудесным преображением звезды: пластика или фотошоп. Людям трудно поверить, что в столь приличном возрасте можно так замечательно выглядеть.

Однако сама артистка утверждает – никакого особенного секрета тут нет, просто она похудела на 21 килограмм и умеет грамотно пользоваться светом на съемках.

Теперь же о том, как на самом деле выглядит Лариса Долина можно также судить по фото, которое выставила в своем блоге Виктория Дайнеко. Звезда не успела засветиться излишней привязанностью к фильтрам и программам по обработке снимков. Да и выставленный в Instagram кадр выглядит максимально естественно, не скрывая возраста звезд.

Отметим, что селфи с народной артисткой Виктория сделала на шоу Первого канала «Пусть говорят», где обсуждалось выступление Манижи на «Евровидении». Представительница от России расплакалась, комментируя свое девятое место на конкурсе.

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