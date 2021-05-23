Почти Золушка: Кафельникова в молочном струящемся наряде вышла замуж за бывшего жениха Ходченковой

Алеся Кафельникова, 22-летняя дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Георгия Петришина, владельца рекламного агентства, сообщил сайт КП.

Модель выложила в личный блог скромное фото со свадьбы, обнародовав лишь букет и часть подвенечного наряда молочного оттенка из струящейся ткани. Девушка, по данным портала, находится на приличных сроках беременности, поэтому афишировать лишний раз свое положение не стала.

«Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала кадр Алеся.

По данным издания, новоиспеченный муж Кафельниковой ранее был помолвлен с актрисой Светланой Ходченковой, сделав ей в 2015-м году публичное предложение руки и сердца. И, хотя блондинка не отказала ему, свадьбы так и не состоялось.

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