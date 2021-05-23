Из блондинки в брюнетку: Анжелика Ревва предстала со стрижкой каре и густой челкой

Светская львица в обновленном имидже появилась на публике с мужем.

Вторая половинка известного комедийного артиста Александра Реввы Анжелика Ревва – личность известная. Девушка давно получила статус светской львицы, имеет армию поклонников и почитателей. Известная блондинка ведет свой блог, и ее стиль активно обсуждается публикой.

В последнее время люди привыкли видеть избранницу комика с длинными светлыми волосами, но на этот раз она решила удивить народ. На светском мероприятии звезда предстала брюнеткой со стрижкой каре и густой челкой. Она примерила также короткую пышную юбочку черного цвета с белой рубашкой, небрежно завязанной узлом поверх топа.

Некоторые фолловеры сравнили Анжелику с героиней аниме. Многих также заинтересовало – парик это или настоящие волосы, однако супруга Реввы не стала раскрывать секрет.

«Анжелика, это парик или Ваша новая прическа? Вам очень идет», «Вы такие красивые! Анжелика вы покрасились и подстриглись?», «Тебе очень идет цвет», «Вау, какие красивые! Анжелика вам идет такой цвет волос!» — можно увидеть в комментариях блога второй половинки Александра Реввы.

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