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Даже холмика нет и оградки: как сейчас выглядит могила Армена Джигарханяна

Последнее пристанище народного артиста сравняли с землей.

Даже холмика нет и оградки: как сейчас выглядит могила Армена Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Global look press

Могилу Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сравняли с землей, убрав временный земляной холм, оградку так и не поставили, пишет КП. Именно таким увидели последнее пристанище народного артиста его поклонники, которые пришли почтить его память на место захоронения.

Сейчас погост Армена Борисовича выглядит более чем скромно: на нем установлен деревянный крест, лежит несколько букетов цветов, театральная маска, а вместо холма – практически ровное место, засыпанное песком. Возможно, его готовят к облагораживанию.

Могила Армена Джигарханяна.
Могила Армена Джигарханяна. Фото: соцсети/ КП

Напомним, любимец публики умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Артист долго и тяжело болел, имея целый букет диагнозов на фоне обостренного  диабета.

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