Без ошибок и с огоньком: Манижа зажигательно выступила в финале «Евровидения»

Россия уже много раз оказывалась в шаге от заветной победы на «Евровидении». Международный песенный конкурс с каждым годом повышает планку. Странам все сложнее удивлять публику. Кто-то делает ставку на на голос, кто-то на костюмы, кто-то на спецэффекты. В этом году на конкурс отправилась певица таджикского происхождения Манижа. Она решилась исполнить песню на русском языке, что уже давно не делали артисты нашей страны на этом конкурсе.

Недавно Манижа успешно прошла в полуфинал. она была поражена любовью публики, которую получила после выступления. Это зарядило ее для нового выхода на сцену. 22 мая в Роттердаме состоялся финал «Евровидения». Участница от России выступала пятой после Израиля, Бельгии и еще ряда стран. Как и планировалось, девушка сначала предстала в платье на колесиках. Она исполнила трек «Русская женщина» своим сильным голосом.

Публика тепло приняла Манижу. Артистка от нашей страны зажигательно выступила. Она выложилась на все 100%. Шквал аплодисментов прогремел в зале после ее выступления. Теперь ей осталось ждать результатов голосования.

Ранее певицу поддержала Алла Пугачева, заверив, что в восторге от ее песни и драйва. Другие артисты также признались, что болеют за Манижу.

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