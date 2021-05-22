Грация и стать: Орбакайте в струящемся платье в пол с одним рукавом отметилась на премии

Кристина Орбакайте недавно вернулась из Италии. Она отдохнула с семьей и устроила себе несколько расслабляющих дней. А по возвращению в Москву певица окунулась в насыщенную жизнь столицы. Она регулярно участвует в фотосессиях, дает интервью и посещает разные мероприятия. Артистка успела посетить модный показ Игоря Чапурина и вместе с мужем побывала на ужине журнала Hello.

22 мая Орбакайте вновь порадовала публику своим появлением. За три дня до своего юбилея она пришла на 10-ю музыкальную премию RU.TV. В последнее время артистка часто носит брючные костюмы. Но на этот раз она выбрала закрытое струящееся платье в пол. Черный наряд в пол с нежным цветочным принтом. Платье с рукавамом-крылом подчеркнуло стройность Кристины. 49-летняя звезда дефилировала на ковровой дорожке и пообщалась журналистами.

На днях ее старший сын Никита отметил 30-летие. Орбакайте призналась, что возможно свой день рождения объединит с праздником сына, устроив грандиозную вечеринку.

«Возможно объединю дни рождения сына и свое», — отметила певица.

Также корреспонденту портала Teleprogramma.pro пояснила, как ей удается быть такой стройной.

«Я знаю свой организм просто. Я и после беременности быстро пришла в форму», — не стала скрывать артистка.

Также гостями премии стали и другие звезды: Валерия, Анна Калашникова, Дава, Наталья Подольская, Кети Топурия, Ксения Бородина, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Светлана Лобода, Виктория Боня, Регина Тодоренко и другие известные персоны.

Смотрите также: