С галактическим кокошником: Валерия в прозрачном платье с корсетом и на шпильках появилась на публике

Валерия является одной из самых известных певиц в России. В свое время у всех на устах был ее хит «Часики». В ее копилке десятки песен. Ко всему прочему, она участвует в рейтинговых телепередачах. Уже два сезона артистка сидит в жюри шоу «Маска». Каждый раз во время съемок она представала в ярких образах. В свои 53 года певица не боится экспериментировать со стилем. Более того, в этом году она стала бабушкой, но выглядит гораздо моложе своих лет.

22 мая в Москве состоялась 10-я премия RU.TV. Для этого мероприятия Валерия выбрала необычный и яркий лук. Даже ведущие оценили ее старания, так как артистка соблюла дресс-код — тему галактика. Она позировала на ковровой дорожке в прозрачном черном платье с юбкой-солнце. Корсет с серебристыми вставками и серебристых ботильонах на шпильке. Ее образ завершила галактический кокошник в виде звезды.

Валерия показала стройные ноги и изящные щиколотки. Она пообщалась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Певица призналась, что свой образ создавала, думая о королеве галактики. Она также высказалась о «Евровидение», которое пройдет 22 мая в Роттердаме. Артистка похвалила представительницу России.

«Манижа берет своей энергией, концепцией. Песня ее мне нравится. А так только фрагменты смотрела», — призналась жена Иосифа Пригожина.

В этот вечер она получила множество комплиментов. Певица без стеснения рассказала, что поддерживает формы с помощью фитнеса и йоги.

«Правильно питаюсь. Я не сластена», — добавила она.

Многие пришли в восторг от образа звезды. «Какая же вы прекрасная! Вам очень сильно идет этот образ! Я просто кайфую!», «Космос полный!», «Красота нереальная!», «Какой образ», «Великолепный образ!!! Вы большая умница, шикарная леди!!», «Инопланетная красотка!» — стали писать поклонники в Сети.

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