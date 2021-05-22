Черный лебедь: Рудковская в воздушном платье Dior с многоярусной юбкой вышла на ковровую дорожку

Жена Евгения Плющенко призналась, что фигурист забраковал два других наряда, поэтому она выбрала элегантный и женственный люкс.

Яна Рудковская не пропускает ни одного знакового события. Продюсер Димы Билана недавно вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах. Светская львица набралась силы и в мае стала регулярно появляться на вечеринках и премьерах. На днях она пришла в наряде с леопардовым принтом пришла на презентацию Модного дома Dior. А вот свободные вечера блондинка посвящает сыновьям Сашу и Арсению.

22 мая Яне снова не удалось провести вечер дома. Она просто не могла пропустить юбилейную 10-ю премию RU.TV. На мероприятии было много селебрити: Валерия, Регина Тодоренко, Анна Калашникова, группа «Фабрика», Полина Гагарина, Вера Брежнева, Зиверт, Виктория Боня, Кети Топурия и другие звезды. Темой мероприятия стал космос. Многие девушки воспользовались такой возможностью и выбрали необычные образы.

Рудковская предпочла не изменять классике. Она вышла на розовую ковровую дорожку в пышном черном платье Dior с многоярусной юбкой. Наряд казался воздушным за счет легкого шифона. локоны и неброский макияж дополнили ее лук.

«Я выбрала два наряда сначала, но муж их забраковал, поэтому я пришла в черном», — призналась светская львица. «Сын Саша окончил первый класс. Я ему помогаю, конечно. Но еще у нас есть репетиторы. Лучше доверить это дело профессионалам», — также поделилась блондинка.

Она без стеснения показала содержимое сумочки. Там были: помада , пудра и другая косметика.

Также Яна рассказала, что это она подала идею Константину Богомолову снять Диму Билана в пикантном виде. Поклонники восхитились красотой 46-летней звезды. Многие отметили, что она выглядит как лебедь. «Платье шикарное, но, Яна — ты прекрасней», «Красивая, платье супер!», «Бомбезная леди. Я восторге от вас», «Шикарное платье, вы как всегда сногсшибательная», — стали писать отзывы поклонники жены Евгения Плющенко.