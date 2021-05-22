Катя, Алиса или Адель? Брат Тимати охарактеризовал финалисток «Холостяка»

В предпоследней серии восьмого сезона «Холостяка» с финалистками шоу Екатериной Сафаровой, Алисой Грабовой и Адель Вейгель познакомился брат Тимати Артем. Молодой человек задавал девушкам вопросы про их детство, отношение к семье, карьеру. После – высказал свое мнение Тимуру.

— Не знаю, насколько тебе будет интересно общаться с Адель, — начал Артем. – Она другая, очень хорошая девочка, но у меня есть на этот счет сомнения.

Алиса Артему показалась неоднозначным человеком. По его словам, девушка она – интересная, с семейными ценностями, у нее развит кругозор. Но не факт, что Тимуру будет с ней комфортно.

— Мне кажется, что подойдет тебе Катя, — сказал брат Тимати. – Эта девочка с европейскими ценностями, что очень подкупает.

Какой же выбор сделает Тимур – мы увидим уже на следующей неделе, в финале шоу «Холостяк».

Смотрите также: