«А если девушка не понравится?»: брат Тимати рассказал об отношениях рэпера с мамой Симоной

Многие считают, что женщина серьезно влияет на жизнь сына.

Участница «Холостяка» Алиса Грабовая пообщалась в новой серии с родным младшим братом Тимати Артемом. Сначала молодые люди приготовили ужин, а затем угостили им Тимура.

Разговорившись на кухне, девушка поинтересовалась, как Юнусов относится к советам своей мамы Симоны. Ведь многие поклонники рэпера считают, что женщина имеет на него сильное влияние.

— Бывают ли такие ситуации, когда маме может не понравиться девушка? Прислушается ли Тимур к ней? — Прислушается, — ответил Артем. – Но конечный выбор он сделает сам. Такого нет, что мама сказала и все на этом.

При этом брат Тимати подчеркнул, что рэпер старается сгладить углы между мамой и невестой, если разногласия все же возникли.

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