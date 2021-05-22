По-молодежному: Панайотов запечатлел постройневшую Долину в рваных джинсах скинни и на шпильках

Артистка приняла участие в съемках с одним из своих любимых певцов. Они сыграли в игру «Двое на миллион» на ТНТ.

Лариса Долина не перестает удивлять публику. Она продолжает активно работать и выступать на сцене, не только как певица, но как актриса. После пандемии звезда сменила гардероб. Она стала чаще носить мини-платья и даже шорты. А этой весной артистка призналась, что похудела на 20 килограммов. Она не скрывает, что стала чувствовать себя лучше. При этом исполнительница хита «Погода в доме» даже помолодела.

На днях Долина отпраздновала день рождения дочки Ангелины. Они оделись в одинаковые алые костюмы и устроили вечеринку. 65-летняя артистка даже показала класс на танцполе. А вот накануне она снялась в новом выпуске шоу «Двое на миллион» на канале ТНТ. Ее напарником стал 36-летний Александр Панайотов. Об этом певце она всегда говорила только хорошее и восхищалась его голосом. В соцсети он опубликовал фото с певицей.

Если сам Александр был в костюме лавандового цвета, но Лариса Александровна не уступила ему в яркости. Она облачилась в рваные джинсы и лимонный жакет. Лук дополнили золотые ботильоны на шпильке. Артистка также сделала объемную прическу с влажным эффектом.

«Поиграли сегодня с потрясающей Ларисой Александровной в игру „Двое на миллион“ на ТНТ. Крутая игра, крутой ведущий Павел Воля. Масса удовольствия», — поделился Панайотов.

Поклонники пришли в восторг от постройневшей Долиной. Многие восхитились ее молодежным образом. «Как классно Лариса Долина выглядит», «Хочется новый хит дуэт от вас, восторгаюсь вами», «У Александра один костюм лучше другого», «Какие вы красивые!», «Потрясающе шикарные», «Лариса просто сногсшибательна, эти ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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