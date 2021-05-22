«С самого утра так хожу»: Лиана Шульгина примерила образ куклы Барби и поздравила маму с днем рождения

В последних Stories личного микроблога жены предпринимателя Арсения Шульгина — Лианы — появились кадры девушки в розовом платье и с париком на голове.

Оказалось, Лиана решила воплотить свою давнюю мечту и сняться в фотосессии в стиле куклы Барби.

Лиана нарядилась в нежно-розовое платье без рукавов и с перьями на зоне декольте. Верхние пряди светлого парика Шульгина уложила в виде бантика, а остальные волосы распустила. Также она слегка завила кончики.

Что касается макияжа, тут не обошлось без всех оттенков розового. Тени, помада, румяна — все это было розовое. И даже легкий пудровый оттенок был на волосах Лианы.

«С самого утра сегодня хожу так. Меня даже в ЦУМе спросили: «Наверное, долго так собираться утром?!»», — призналась Шульгина.

К слову, подготовку к одному мероприятию невестка Валерии заменила другим. Девушка устроила для своей мамы сюрприз к ее дню рождения.

«Мамулечка, с днем рождения!!!», — подписала Лиана кадр с большим букетом роз для родительницы.

Также Шульгина подарила маме именной браслет.

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