«Олег не любил дарить цветы»: Анастасия Волочкова пожаловалась на бывшего возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова отметила, что не все поступки ее экс-избранника отличались романтичностью.

Артистка призналась, что бизнесмен Олег не любил дарить цветы. А Волочкова привыкла к тому, что бы дом был заставлен огромными букетами. Анастасия заявила бывшему возлюбленному, что им стоит остаться друзьями. Потому что она мечтает встретить настоящего мужчину. А с Олегом ей приходится полагаться на саму себя во многих вопросах.

«Олег не любил дарить цветы, и считал, что незачем тратить на это деньги. Лучше купить что-нибудь полезное. Цветы завянут и умрут. А я так люблю цветы и не мыслю без них своей жизни, дорожу каждым цветочком, подаренным мне», — рассказала Волочкова порталу Teleprogramma.pro.

Анастасия добавила, что для нее важно чувствовать себя хрупкой женщиной рядом с возлюбленным. Ее мужчина должен оставаться стойким и сильным человеком при любых обстоятельствах.

«Я абсолютно честно сказала ему, что так больше не хочу. К тому же наши все более участившиеся ссоры, разногласия и незаслуженны обиды влияли на психологическое и эмоциональное состояние. Это и стало показателем того, что нашим отношениям не стоит больше продолжаться», — отметила Анастасия.

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