«Королева моей жизни»: Лера Кудрявцева показала моложавую маму, пережившую инсульт

Лера Кудрявцева на днях отпраздновала 50-летие. Она признавалась, что не готовила грандиозного праздника. Телеведущая даже не стала делиться кадрами с застольем. Она снялась в «Вечернем Урганте», где отметилась в струящемся белом платье. Стоит отметить, что несмотря на свой зрелый возраст, она еще может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой. Теперь поклонники уверены, что блондика унаследовала хорошие гены от своей мамы.

Мая для Кудрявцевой череда праздников. 20 мая исполнилось три года ее внуку Льву, которого воспитывает сын телеведущей от первого брака Жан с возлюбленной. А 21 мая настал день рождения мамы звезды Александры Ивановны. Летом прошлого года женщина перенесла инсульт. Тогда Лера очень переживала за родительницу, но врачи смогли помочь пациентке. Теперь телеведущая поделилась рядом снимков с мамой и с нежностью поздравила ее с днем рождения.

«Родная моя! Мамулик, мамочка! С днем рождения родная ! Ты — самая лучшая мама на свете! Спасибо Богу за тебя! Спасибо тебе за жизнь. Будь самое главное — здорова, умоляю береги себя и живи еще 100 лет!!! Пока ты рядом, я (старушка) чувствую себя маленькой девочкой.

Тебе никогда, ничего не надо от нас, ты отдаешь все последнее сама, у тебя самые нежные руки на свете и самое доброе сердце!!! Ты мой ангел и мой Бог, ты мой оберег!!! Только тебе я нужна всегда, каждую секунду, в любом состоянии. Люблю тебя, Королева моей жизни! С днем рождения любимая», — написала звезда.

Друзья и коллеги присоединились к поздравлениям. «Мамуле, поздравления! Долгих лет ,она у тебя замечательная», — заявил Игорь Гуляев. «Крепкого здоровья и долгих лет жизни мамуле», — присоединилась певица Алсу. «Какие невероятно теплые слова дочки.

Каждая мамочка мечтает услышать их», «Как вы похожи!», «Очень молодая, вот они гены», «Я аж всплакнула… Здоровья мамочке и долголетия», — прокомментировали пост подписчики.

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