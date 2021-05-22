«Его журналистскому таланту применения не нашлось»: Лолита нелестно высказалась о Соседове

Певица Лолита в Ютуб-шоу «50 вопросов» нелестно отозвалась о музыкальном критике Сергее Соседове, который нередко высказывается о звездах шоу-бизнеса в негативном ключе.

«Он чудный парень. Я его очень люблю. Он на хайпе строит свою карьеру, потому что жить на что-то надо. К сожалению, его журналистскому таланту применения не нашлось. Не нашлось, потому что сейчас в целом другое информационное пространство. Запоминается все, что связано с дерьмом, к сожалению». Лолита

Как отметила Лолита, Соседову просто необходимо «выдать какую-то порцию негатива». «Я верблюда не видел, но знаю точно – его нет. Сережа не видел спектакль. Стоит почитать профессиональную критику», — заметила певица.

Напомним, что Лолита два раза в месяц задействована в театре «Модерн» в постановке «Женитьба». Еще на этапе репетиции Сергей Соседов говорил, что ее игра в этом спектакле откровенная халтура.

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