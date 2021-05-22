«Она находится в безукоризненной уважухе»: Лолита назвала самый знаменитый номер в своем телефоне

Певица Лолита в Ютуб-шоу «50 вопросов» назвала самый знаменитый номер, который есть в ее записной книжке.

«Наверное, это номер Аллы Борисовны Пугачевой. Я так думаю. Все остальные являются коллегами. Когда ты много лет дружишь, то у тебя нет такого понятия, как табель о рангах. Вот она находится в такой безукоризненной уважухе». Лолита Милявская

Как отметила Лолита, она также хорошо общается с Ларисой Долиной. «Мы соседки были. И сейчас общаемся. Я видела спор Долиной с Валей Карнавал о пении и прочем. Лариса очень щепетильный профессионал. Мы много лет дружим, обе разошлись с мужьями, жили друг над другом в одном доме. Она перфекционист в профессии. Там не имеет смысла предъявлять претензии к вокалу, поскольку это другой жанр. Я человек, который ничего не отрицает. Ларису вставила одна вещь. Она терпеть не может нечистое пение. Даже я боюсь перед ней петь. Я просто не могу открыть рот. У нее филигранное владение вокалом, а я пою как умею. Мне в конце было жалко эту Валю. Она старалась держать удар», — заметила Лолита.

Напомним, что Лолита Милявская – одна из самых ярких звезд в мире российского шоу-бизнеса. На ее концертах практически всегда аншлаги.

Смотрите также: