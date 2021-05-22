«У меня нет ни званий, ни наград»: Лолита Милявская озвучила размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская в Ютуб-шоу «50 вопросов» впервые озвучила размер своей пенсии.

«У меня 23 тысячи 200 рублей пенсия. Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне этот претит. Я считаю, что Пугачева последний человек, который заслуженно получила свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет. В шоу-бизнесе есть только афиша. Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоем звании? Капремонт безумный, коммуналка растет. Звание ничего не дает». Лолита Милявская

Также Лолита озвучила расценки за выступление на своих корпоративах. «Мой корпоратив стоит сейчас от тридцати до пятидесяти тысяч евро. Однажды мне мой приятель сказал: «Зачем ты дома деньги хранишь? Положи в банк. Будет хотя бы 10 процентов идти». Я начала носить деньги в банк. Очень давно не держу деньги на руках», — заметила певица.

Напомним, что Лолита Милявская – одна из самых ярких звезд в мире российского шоу-бизнеса. На ее концертах практически всегда аншлаги.

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