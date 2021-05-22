«Дети причастились»: Подольская в розовой юбке плиссе и стеганой куртке посетила храм с сыновьями

Жена Владимира Преснякова в честь особенного события побывала в церкви не только с сыновьями, но и племянницами.

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги проводят время вместе не только дома, но и на сцене. У них подрастает пятилетний сын Артемий. А в прошлом году у пары родился еще один сын Иван. Теперь они наслаждаются тем, что дома есть малыш. Вместе с ним супруги даже съездили на Мальдивы. А теперь все чаще пары видятся с друзьями.

На днях Подольская отметила свой день рождения. Она закатила вечеринку, собрав родных и друзей. В изящном асимметричном платье цвета Tiffany именинница встречала гостей и веселилась. А вот 22 мая она начала свой выходной с похода в церковь. Певица облачилась в розовую юбку плиссе из велюра и стеганую куртку в тон.

Кеды и платок дополняли ее образ. На руках девушка держала младшего сына, облаченного в комбинезон и голубую шапочку. Также с ней запечатлелись старший сын и племянницы — девочек родила сестра артистки Юлиана.

«Сегодня, в день святого Николая нашему Ивану 7 месяцев. Все дети причастились», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились сплоченной семьей. Многие одарили их комплиментами, а жену Преснякова назвали хорошей мамой. «Какие вы молодцы!», «Как быстро растут дети», «Вы классные, только сына надо подстричь», «Какая вы милая», «Отличное начало дня», «Наташа, как правильно вы воспитываете детей», «Такая яркая, классно выглядите», «Идеальное семейное фото», — прокомментировали пост подписчики.

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