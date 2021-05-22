«Пошла на такой шаг от безумной любви»: Лолита объяснила, почему изменяла Цекало

Певица Лолита Милявская в Ютуб-шоу «50 вопросов» объяснила, почему изменяла своему бывшему мужу продюсеру и музыканту Александру Цекало. По ее словам, в последние годы семейной жизни они окончательно друг к другу охладели. Звезда в какой-то момент влюбилась в бандита.

«Пошла на такой шаг от безумной любви. Когда он ухаживал за мной, то останавливался где-нибудь на машине в переулках. Мы долго целовались. Я тогда была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой». Лолита Милявская

По словам Милявской, отношения с бандитом были самыми романтичными в ее жизни. Из кабаре-дуэта «Академия» она ушла к этому мужчине. Причем он ей много помогал в карьере. Дело в том, что бывший муж после расставания стал вставлять ей палки в колеса. Даже платил деньги, чтобы ее композиции нигде не крутили. К сожалению, роман с бандитом окончился трагически. Его убили.

Напомним, что Лолита Милявская и Александр Цекало были вместе с 1988 по 2000 год. Свадьбу они сыграли только в 1998 году, но уже через два года расстались. Общих детей в этих отношениях не родилось.

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