Собчак в 2020 году заработала почти на двести миллионов рублей больше Богомолова

Светская львица Ксения Собчак по итогам 2020 года заработала 212,7 миллионов рублей. Это на 27 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из декларации о доходах и имуществе ее мужа режиссера Константина Богомолова.

Сам художественный руководитель театра на Малой Бронной и близко не может похвастаться заработками, как у жены. Он за 2020 год заработал 17,9 миллионов рублей. Любопытно, что его заработок по сравнению с 2019 годом стал меньше – тогда была сумма в 19,1 миллиона рублей.

Заметим, что среди руководителей театров самой богатой следует признать бывшую «Мисс Вселенную» Оксану Федорову. Она директор Московского музея моды. Ее заработок по итогам 2020 года равен 139,4 миллионов рублей.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу чуть менее двух лет назад. Торжество было крайне необычным. В ЗАГС молодые приехала на катафалке, чем несколько шокировали собравшуюся публику и своих друзей.

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