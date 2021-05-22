«Я начала чувствовать себя несчастной»: Александра Савельева рассказала о проблемах в семейной жизни

Рождение сына отразилось на браке артистки не так благополучно, как она того ожидала.

Исполнительница Александра Савельева призналась, что муж хотел от нее ребенка через неделю после их знакомства. Но знаменитость выбрала карьеру.

Экс-солистка поп-группы «Фабрика» отметила, что актер Кирилл Сафонов не давил на нее. Однако артист все же мечтал о малыше.

«Кирилл хотел ребенка уже через неделю после того, как мы познакомились. Но мне тогда было 25. Я морально не была готова к этому важному шагу, хотела делать карьеру. К 30 годам я созрела… Но тут начались проблемы. При этом мы оба были абсолютно здоровы, но почему-то четыре года не получалось. Видимо, всему свое время», — заявила Савельева в эфире YouTube-шоу «Мать года».

Певица также поделилась тем, что рождение ребенка стало для нее не только радостью, но и поводом для семейных ссор.

По словам Александры, конфликты с появлением сына Леона вначале происходили довольно часто:

«После двух месяцев декрета я начала чувствовать себя несчастной. Я столько на себя взвалила, была очень уставшей. Мы с Кириллом тогда много ссорились и сильно. Причем из-за ерунды. Но со временем он понял, что со мной происходит, и ситуация наладилась».

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