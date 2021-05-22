Ребенок и громкие романы Наоми Кэмпбелл
Видео
Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Я начала чувствовать себя несчастной»: Александра Савельева рассказала о проблемах в семейной жизни

Рождение сына отразилось на браке артистки не так благополучно, как она того ожидала.

«Я начала чувствовать себя несчастной»: Александра Савельева рассказала о проблемах в семейной жизни
Александра Савельева. Фото: Instagram.com/sasha_savelieva

Исполнительница Александра Савельева призналась, что муж хотел от нее ребенка через неделю после их знакомства. Но знаменитость выбрала карьеру.

Экс-солистка поп-группы «Фабрика» отметила, что актер Кирилл Сафонов не давил на нее. Однако артист все же мечтал о малыше.

«Кирилл хотел ребенка уже через неделю после того, как мы познакомились. Но мне тогда было 25. Я морально не была готова к этому важному шагу, хотела делать карьеру. К 30 годам я созрела… Но тут начались проблемы. При этом мы оба были абсолютно здоровы, но почему-то четыре года не получалось. Видимо, всему свое время», — заявила Савельева в эфире YouTube-шоу «Мать года».

Певица также поделилась тем, что рождение ребенка стало для нее не только радостью, но и поводом для семейных ссор.

По словам Александры, конфликты с появлением сына Леона вначале происходили довольно часто:

«После двух месяцев декрета я начала чувствовать себя несчастной. Я столько на себя взвалила, была очень уставшей. Мы с Кириллом тогда много ссорились и сильно. Причем из-за ерунды. Но со временем он понял, что со мной происходит, и ситуация наладилась».

Смотрите также:

 

Тэги

Кирилл СафоновЛеон Сафоновоткровения звездырождение детейСаша Савельевасемейный конфликт