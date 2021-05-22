«Писали буквы на стене»: Дробыш озвучил неожиданную причину выхода Манижи в финал «Евровидения»

Продюсер и композитор Виктор Дробыш озвучил крайне неожиданную причину того, как певице Маниже удалось выйти в финал музыкального песенного конкурса «Евровидение». По его словам, этот результат исполнительницы уже можно считать чудом.

«Я считаю, что чудо уже произошло, поэтому надо радоваться. Россия уже прошла в финал. Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране). Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю». Виктор Дробыш

Как отметил Виктор Дробыш, в финале он не может точно сказать, какое место займет российская исполнительница. По его мнению, у нее будет результат в районе от десятого до двадцатого места, сообщает Ura.ru.

Напомним, что на «Евровидении» Манижа выступает с красивой композицией «Русская женщина». Финал пройдет 22 мая. Конкурс проходит в Нидерландах, в Роттердаме. Любопытно, что перед конкурсом многие эксперты сходились во мнении о провальном выступлении исполнительницы из России. Объясняли это тем, что ее композиция не подходит под формат «Евровидения». Первые же результаты уже свидетельствуют об обратном.

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