«Галкин сделал провокацию колоссальную»: Соседов высказался о скандале с Долиной и Карнавал

По словам музыкального критика, народная артистка пришла к мужу Аллы Пугачевой на шоу только из уважения.

Музыкальный критик Сергей Соседов на творческом вечере со своими поклонниками в столичном Доме актера высказался о недавнем скандале с участием певицы Лариса Долиной и блогерши Вали Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Как отметил Соседов, Долина попросила молодую певицу исполнить легкий пассаж, взять всего несколько нот. Однако та повторить не смогла. После этого Долина, как сказал Соседов, посоветовала Карнавал поучиться. Блогерша же набросилась на звезду с критикой. Якобы ее методы безнадежно устарели. В итоге народная артистка была в шоке от хамоватой Карнавал, сообщает «Собеседник».

«Макс Галкин сделал провокацию колоссальную, соединив эту тиктокершу несчастную и Ларису Долину. Ларочка пришла к Максиму из-за уважения, она не знала, кто такая Валя Карнавал, как и я. И дай Бог больше не буду знать». Сергей Соседов

Напомним, что многие звезды шоу-бизнеса поддержали по итогам той истории именно Ларису Долину. По их словам, базовое музыкальное образование все же необходимо иметь любому представителю отечественной эстрады.

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