«Пройдемте-ка с нами для дачи объяснений»: съемки нового клипа Анны Семенович закончились вызовом полиции

Певица Анна Семенович записывала свежий клип и неожиданно стала объектом потасовки журналистов.

Исполнительница в белоснежном платье недавно снимала клип в Измайловском Кремле. Анна появилась перед СМИ и поклонниками в образе невесты. Однако, оказалось, что это наряд феи любви.

«Ну и как вам мой образ невесты? Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», — рассказала Семенович «Комсомольской правде».

Певица совсем не подозревала, что съемки закончатся вызовом полиции. Один из журналистов канала «Пятница» обратился к представителям правоохранительных органов, потому что посчитал себя оскорбленным журналистом «Комсомольской правды».

Мужчины так старались поймать лучший кадр с Анной Семенович, что не поделили пространство и произошла небольшая потасовка.

«Добрый день, товарищи. Что здесь у вас творится? — сурово спросил полицейский в маске с логотипом букмекерской конторы, выходя из авто с мигалками. — Пройдемте-ка с нами для дачи объяснений», — обратился к журналистам прибывший полицейский.

К слову, все закончилось благополучно. Сама Семенович попросила журналистов помириться:

«У меня сегодня премьера песни, съемки клипа, ну вы чего? Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!».

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