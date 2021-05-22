Ирина Безрукова появилась на закрытом кинопоказе в тренче с абстрактным принтом и белых кедах с люверсами

Накануне в кинотеатре «Художественный» прошел закрытый благотворительный вечер фонда «Подари жизнь». На мероприятие были приглашены многие знаменитости – звезды шоу-бизнеса, театра, кино и телевидения. Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Рома Зверь, Регина Тодоренко, Кирилл Серебренников и многие другие стали гостями вечера.

Среди приглашенных – актриса Ирина Безрукова. 56-летняя звезда предстала перед камерами в стильном монохромном образе, облачившись в тренч с оригинальным темным принтом, кеды с люверсами и стеганную сумочку в тон наряду.

Гости вечера первыми смогли посмотреть документально-игровой фильм про советского изобретателя, физика Андрея Сахарова. Ученому 21 мая исполнилось бы 100 лет, и соорганизаторы мероприятия – онлайн-кинотеатр KION – выпустили картину «Сахаров. Две жизни».

Фильм основан не только на реальных событиях, но и на реальных словах Сахарова. Почти вся его речь в фильме — это цитаты из уникального фото- и видеоархива, а также из воспоминаний самого ученого, изданных в его трехтомнике мемуаров. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ. С 22 мая картину может посмотреть любой желающий на платформе сервиса бесплатно.

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