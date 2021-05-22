Модная с утра: Лиза Галкина в небесно-голубом свитере с типографским принтом поделилась своими планами

Лиза Галкина в свои семь лет не только развивается в творчестве, спорте и языкознании, но и активно следит за модой. Девочка не раз демонстрировала публике, что хорошо разбирается в трендах. Недавно она выгуляла модный тренч розового цвета, неделей ранее прогулялась по саду в шапочке ультрамодного в нынешнем сезоне салатового цвета.

На этот раз юная леди доказала, что даже утром в выходной она безупречна. Максим Галкин снял видеоселфи, на котором запечатлел себя в халате и дочку в нежно-голубом свитере с типографским принтом. Девочка, в отличие от отца, выглядела стильно и собранно.

«Доброе утро, папочка!», — улыбнулась девочка отцу в камеру. Но вопрос родителя о том, что они сейчас будут делать, немного озадачил ее и стер улыбку с ее лица.

«Есть!», — напомнил отец, и девочка радостно подхватила: «Да! Точно!», и заметно повеселела.

И если дочка Пугачевой и Галкина увлекается девочковыми хобби, то ее брат, что логично, отдает предпочтение мальчуковым хобби. Он любит помогать отцу по дому там, где требуется мужская сила, ставит опыты с электрическом, собирает лего и учится фотографировать.

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