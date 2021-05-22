Женственно: беременная Костенко вслед за Арзамасовой скрыла подросший животик платьем в цветочек

Недавно поклонники узнали от актрисы Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха, что пара ждет пополнения в семье. Звезда сериала «Папины дочки» ждет первенца от фигуриста. Девушка не снизила активность на сцене и в жизни, но стала выбирать из нарядов женственные платья свободного кроя, которые не стесняют движений и не подчеркивают животик.

больше по теме Заметно подрос: сыну Кети Топурии исполнилось четыре месяца Певица сообщила об этом в своем микроблоге.

На днях красотка появилась на публике в платье с цветочным принтом и с белым воротничком Клодин. Получился очень женственный летний образ, который девушка немного испортила, надев черные колготки.

Вслед за Арзамасовой скрыла животик в платье подобного фасона другая беременная красотка – Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова.

Костенко появилась в аэропорту Ростова в красном свободном платье в цветочек, которое украсил белый отложной воротничок Клодин. Девушка вместе с мамой прилетела в город и рассказала об этом подписчикам.

К слову, для Костенко ребенок, которого девушка носит под сердцем, станет третьим. А для ее мужа – четвертым. От первого брака у него растет дочь Ангелина, которой уже 11 лет.

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