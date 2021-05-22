«Голосую за образование, а не за безалаберность»: Дайнеко поддержала Долину в споре с Карнавал

Певица Виктория Дайнеко в эфире шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» поддержала народную артистку Ларису Долину, у которой на шоу «Музыкалити» несколько месяцев назад случился конфликт с блогершей Валей Карнавал.

«Я всегда буду на стороне Ларисы Долиной, потому что она знает, о чем говорит. Есть элементарная голосовая этика. Ты можешь сорвать голос и у тебя его может не стать. Просто потому, что ты им пользуешься не знамо как». Виктория Дайнеко

Как отметила Дайнеко, учиться вокалу все-таки необходимо любому исполнителю. «Я как человек, который не учился вокалу самостоятельно, но занималась у педагогов понимаю, как это сложно. Необходимо все-таки иметь музыкальное образование. Я голосую за образование, а не за безалаберность. Не обязательно учиться в музыкальном училище, но учиться этому необходимо всегда. Или брать онлайн-уроки. Нельзя пренебрегать профессионализмом», — заявила Дайнеко.

Напомним, что в Ютуб-шоу «Музыкалити» несколько месяцев назад Лариса Долина раскритиковала певицу Валю Карнавал. Прежде всего за отсутствие образования и неумение петь. Многие представители шоу-бизнеса поддержали именно Ларису Долину.

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