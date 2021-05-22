«С видом на любимый сад»: Любовь Успенская похвасталась своими цветниками перед особняком с 16-ю комнатами

Королева шансона — Любовь Успенская — опубликовала на личной странице кадры своего загородного участка. К слову, за дом в Подмосковье артистка продолжает судиться со своим бывшим мужем — Александром Плаксиным.

Успенская похвасталась зелеными деревьями и распустившимися цветами разных оттенков. Исполнительница отметила, что лично трудилась над палисадником:

«Пышущая зеленью природа, без изнемогающей жары, и теплые вечера с видом на любимый сад, каждый цветок, который я с любовью и трепетом выращивала — это лучшее место на земле для меня».

Также Успенская добавила, что выбирает отдых в Подмосковье не только из-за ограничений в передвижении. Певица по-настоящему любит природу местности, в которой проживает:

«В своей жизни мне удалось побывать в летнее время в разных странах и на разных курортах. Но второй год подряд я встречаю лето в своем доме в Подмосковье. И все-таки прихожу к выводу, что лучше места для меня на лето — придумать сложно. Лето в Москве и Подмосковье самое красивое».

Напомним, дом на Новорижском шоссе Успенская строила без помощи своего бывшего мужа Плаксина. Поэтому артистка не намерена отдавать его экс-возлюбленному.

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