«Она не Лида, как пишут»: Виктория Дайнеко объяснила, почему не раскрывает имя своей дочери

Певица Виктория Дайнеко в эфире шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» объяснила, почему не раскрывает имени своей пятилетней дочери.

«Я считаю, что медийность в моей жизни и жизни моего ребенка – это лишнее. Я очень люблю петь, обожаю всех своих слушателей. Для меня публичность дается с большим трудом. Так как я сужу по себе, то решила, что ребенку такое точно пока не надо». Виктория Дайнеко

Как отметила Дайнеко, ее дочь совершенно на нее непохожа. «Она тусовщица, любит движуху, когда кругом много людей. Она любит быть в центре внимания. Я чувствую, что даже хоть и не публикую ее фотографии в соцсетях, она скоро заявит о себе. Я даже имени ее не называю. Она не Лида, как пишут. Я хотела назвать ее Софией, но у нее двоюродная сестра София. Дочь всем любит говорить, что ее мать Виктория Дайнеко. В садике все знают, как ее зовут. Понимаю, что когда пойдет в школу, то все узнают ее имя. И спокойно к этому отношусь», — заявила Дайнеко.

Виктория Дайнеко в 2015 году вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. В том же году у пары родилась дочь. В 2017 году звезды развелись.

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