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Уехала на гастроли: Елене Прокловой запретили читать новости после ее скандальных откровений

Актриса летом собирается уехать на отдых в Сочи, чтобы отвлечься.

Уехала на гастроли: Елене Прокловой запретили читать новости после ее скандальных откровений
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Друзья и коллеги запретили актрисе Елене Прокловой читать новости после ее скандальных откровений в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. Она, как известно, заявила, что в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный актер. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове, который уже ушел из жизни.

Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

По словам ее близкой подруги, которая, правда, предпочла не раскрывать своего имени, сейчас Елена Проклова отправилась на гастроли. У нее много работы.

«Летом она поедет в Сочи — там своя квартира и дом, полно дел. Лена и тут в саду отвлекается – у нее грядок полно. Мы ее убеждаем, что скоро народ переключится обсуждать кого-то еще».

Подруга Елены Прокловой

Напомним, что сама Елена Проклова от своих слов отказываться не собирается. Она уверена, что ее откровения помогут многим женщинам избежать ее ошибок. Как ранее отмечала актриса, необходимо рассказывать близким о таких поступках известных мужчин и обличать насильников, сообщает «Комсомольская правда».

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