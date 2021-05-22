«Мой любимый теперь»: Алсу вслед за Ксенией Бородиной предстала в тотальном зеленом образе

Этой весной зеленый цвет бьет по популярности многие оттенки года, даже объявленные Pantone трендовыми желтый и серый. Особенно активно зеленый в своем гардеробе эксплуатирует телеведущая Ксения Бородина. У девушки даже маникюр – любимого оттенка, и красотка не думает заканчивать эту сочную историю в образе.

Вслед за Бородиной тренд на зеленый поддержала певица Алсу. Красотка предстала в модном трикотажном костюме, состоящем из худи и джоггеров, и не смогла сдержать восторга:

«Посмотрите, какой новый цвет! Это будет просто мой любимый теперь», — призналась звезда.

Яркий зеленый цвет, надо признать, очень к лицу брюнетке. Девушка пристально следит за трендами и внедряет их в свой повседневный имидж. Что касается трикотажных комплектов, как у Алсу, то они продолжают оставаться на пике популярности уже второй сезон.

Смотрите также